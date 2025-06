Sport

SARONNO – La squadra cadette della Osa Saronno Libertas ha conquistato a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, grazie a un’ottima prova di squadra, il quinto posto ai campionati regionali di società disputati sabato e domenica in Valcamonica. Le ragazze, seguite dai coach Niccolò Barella, Gioele Gatti e Alessandro Spena, partivano dal decimo posto della fase di qualificazione, per cui la soddisfazione per il piazzamento ottenuto è ancor più grande.