SARONNO – Rafforzare il dialogo tra istituzioni e affrontare insieme le sfide del territorio: con questo spirito si è svolto lunedì 23 giugno alle 10 l’incontro promosso dalla Prefettura di Varese con i sindaci neoeletti. Tra loro anche la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha partecipato all’iniziativa accanto ad Antonino Centorrino, sindaco di Arcisate, e Cristina Borroni, sindaca di Castellanza.

A riceverli è stato il prefetto Salvatore Pasquariello, nella sede della Prefettura. Al centro del confronto, alcune delle principali criticità del territorio, a partire dalle questioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, con particolare attenzione al “Patto stazioni”, recentemente sottoscritto da diversi Comuni per rafforzare i controlli e il presidio nelle aree ferroviarie.

Tra i temi sollevati anche la grave carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni, un problema che incide direttamente sull’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. Un nodo su cui i sindaci hanno espresso preoccupazione, condividendo l’urgenza di soluzioni strutturali.

A margine dell’incontro, il prefetto ha voluto sottolineare la disponibilità della Prefettura a lavorare in piena collaborazione con i Comuni, ribadendo l’importanza del principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo.

L’incontro rientra in un percorso di ascolto e confronto avviato dalla Prefettura con le nuove amministrazioni comunali, volto a consolidare i legami istituzionali e a promuovere un’azione amministrativa condivisa ed efficace per il benessere delle comunità locali.

