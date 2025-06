Cronaca

SARONNO – SOLARO – CERIANO LAGHETTO – Fine del mistero? Forse. Di certo c’è che la Panda gialla che nella mattinata di domenica 22 giugno sbucava come un’apparizione tra l’erba alta della rotonda tra Saronno, Solaro e Ceriano… è sparita.

Nel pomeriggio, infatti, qualcuno – verosimilmente il proprietario – ha rimosso la vettura dal prato prima che la polizia locale di Solaro potesse rilevare la targa e risalire all’identità del conducente. Un’uscita di scena degna di un giallo… in tutti i sensi.

A questo punto si può escludere che l’auto fosse di provenienza furtiva ma l’insolita posizione in cui è stata trovata lascia pochi dubbi: è probabile che la Panda sia finita lì dopo un’uscita di strada, forse per una manovra sbagliata o una distrazione alla guida.

Quel che è certo è che, se sarà identificato, il proprietario sarà chiamato a rispondere dei danni: nel piccolo “fuori programma” la Panda ha infatti divelto un cartello stradale e sarà necessario un intervento di manutenzione. Insomma resta il giallo di questa fuga nel verde.

