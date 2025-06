Softball

SARONNO – Un pomeriggio di grande sport e confronto internazionale quello andato in scena nei giorni scorsi al campo di via De Sanctis, dove l’Inox Team Saronno – formazione di Serie A1 – ha ospitato la nazionale d’élite di Taipei per un allenamento congiunto culminato in un’amichevole.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per il team saronnese, che ha potuto confrontarsi con una delle squadre più competitive del panorama mondiale. Come previsto, il divario tecnico ha fatto la differenza: il risultato finale ha premiato la formazione asiatica, forte di un’organizzazione impeccabile e di un gioco rapido e preciso.

Ma il punteggio non era certo il centro dell’evento. L’appuntamento è stato vissuto come un’importante opportunità di crescita per le giocatrici dell’Inox Team, che si sono misurate con atlete di altissimo livello, accumulando esperienza utile in vista dei prossimi impegni di campionato.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio, un terzo tempo all’insegna della sportività e della condivisione, a chiusura di una giornata in cui il softball ha saputo andare oltre il campo, favorendo l’incontro tra culture e passioni diverse ma unite dallo stesso spirito di squadra.

(foto di gruppo dopo l’allenamento)

24062025