UBOLDO – Un palio molto partecipato quello di quest’anno: cinquant’anni dalla prima edizione sono stati festeggiati da tutta la comunità tra celebrazioni e giochi.

Il Taron di Mirko Legnani ha vinto la trentaseiesima edizione del palio delle contrade di Uboldo dopo una settimana intensa e avvincente davanti al San Cosma di Nicholas Frasson, il Bell di Marco Colombo e il Lazzarett di Matteo Legnani. Dopo aver distanziato Bell e Lazzarett nella serata di giovedì, San Cosma e Taron si sono ritrovate perfettamente a pari punti il venerdì sera, ma durante la giornata del sabato i rossi hanno aperto il divario che li ha portati domenica pomeriggio, dopo la staffetta femminile, ad aggiudicarsi matematicamente il palio. La maratona è diventata così una passerella dove gli atleti del Taron sono arrivati tutti con la bandiera sventolante della contrada sotto il traguardo.

Mirko Legnani va così a iscrivere per la seconda volta il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione eguagliando Guido Foddis, Agostino Mancinotti, Luca Azzarà e Mario Vaghi. Sicuramente ci proverà l’anno prossimo a raggiungere chi è nel gruppo ristretto di chi ha vinto il Palio per tre volte, nomi che hanno fatto la storia del palio.

Assegnati anche i premi di contorno: il minipalio “Claudio Galli” è andato al San Cosma, il torneo di scopa “Andrea Battagin” se lo sono aggiudicati Paolo Morandi e Fabio Poli del Lazzarett, il torneo di calcio “Paolo Fiore” lo ha vinto il Lazzarett mentre l’ambito premio della maratona “Teodoro Filippini” quest’anno se lo è aggiudicato Alessia De Masi del Taron. Miss palio 2025 è Francesca Moneta del San Cosma.

“Oggi siamo stanchi, ma la soddisfazione è quella di vedere ripagati quasi 300 giorni di lavoro – così commentano gli organizzatori – Il palio inizia per noi il primo lunedì di settembre e si conclude nei prossimi giorni quando smontiamo tutto. Quest’anno però è stato davvero incredibile: ogni sera il pubblico ci ha premiato, non solo quello uboldese, perché abbiamo visto una ulteriore crescita del pubblico che viene da fuori e questo ci riempie di orgoglio perché stiamo diventando davvero un punto di riferimento per il territorio. Noi ringraziamo tutti: contrade, sponsor, l’Amministrazione comunale, polizia locale, carabinieri, le associazioni che hanno lavorato con noi. È stato davvero un capolavoro.”

