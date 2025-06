Città

SARONNO – Giuseppe Visco Gilardi, il primo investigatore privato italiano, nacque a Verona nel 1876.

Agli inizi del Novecento si arruolò nell’Arma dei Carabinieri, dopo pochi anni abbandonò la carriera militare e si recò in Inghilterra, dove visse fra il 1904 e il 1910. Qui ebbe continui rapporti lavorativi con sir Anthony Hope Hawkins, autore del romanzo “Il Prigioniero di Zenda”. Fece parte dell’entourage di Sir Hope e visse con la famiglia di questi a Londra presso il n. 41 di Bedford Square. Sia sir Hope che Visco Gilardi svolsero delicate attività di controspionaggio durante la prima guerra mondiale (quando Visco Gilardi venne richiamato nell’Arma e promosso al grado di maresciallo), per le quali Hope fu nominato “baronetto” nel 1918. I loro rapporti di collaborazione ed amicizia continuarono negli anni.

In precedenza, tra il 1911 e il 1912, il Visco Gilardi soggiornò a New York, dove si diplomò in scienze psichiche (la facoltà di psicologia di allora), presso il New York Institute of Science di Rochester. Negli anni precedenti al conflitto mondiale, Giuseppe Visco Gilardi si esibì come “ipnotizzatore” ed “illusionista”. Affinò tali abilità a tal punto, che numerose furono le occasioni nelle quali il Visco Gilardi riuscì a soggiogare criminali ricorrendo a tali tecniche psichiche.

Nel primo dopoguerra stabilì la propria residenza a Milano, in Via Verri 8: nel capoluogo lombardo iniziò l’attività di investigatore privato, entrando ben presto in competizione con una “folla di falsi e spregiudicati detectives”. In obbligo alla normativa del 1919, che imponeva la licenza per i titolari di agenzie investigative, nel 1920 Giuseppe Visco Gilardi fondò la Vigilar Investigazioni, VI-GILAR (alla quale diede il suo nome: VI-sco GILAR-di), agenzia di investigazioni private che in pochi anni divenne una delle più importanti agenzie su territorio nazionale, a tutt’oggi ancora esistente. Successivamente fondò il Police Club, organizzazione di chiara ispirazione anglosassone, che mirava a divenire la prima associazione di detective privati su territorio nazionale, prima associazione di questo genere in Italia. A causa della creazione del Police Club, Visco Gilardi subì un processo, che lo costrinse a chiudere l’associazione, ma che lo vide anche assolto con formula piena.

Nel 1922, il “nostro” detective operò anche a Saronno. Lo chiamò la direzione della ditta Nicola Romeo Officine Meccaniche, che da pochi anni aveva rilevato capannoni e attività della Maschinen Fabrik, fondata dai tedeschi nel 1888, collocata sulle aree attualmente note come “Ex Cemsa” ed “Ex Isotta Fraschini”.

“Da qualche tempo la ditta Nicola Romeo Officine Meccaniche, aveva dovuto constatare che nel proprio stabilimento di Saronno veniva sottratto da tempo non indifferente quantità di materiale lavorato e da lavorare (bronzo, rame e ottone). Riuscite infruttuose le ricerche degli autori del furto continuato da parte della Direzione stessa, venne affidato l’incarico al detective G. Visco Gilardi di Milano, di espletare le investigazioni del caso per la necessaria scoperta e possibile ricupero. Tale lavoro era anche reclamato dagli impiegati e dalla maestranza dello stabilimento di Saronno (più di 1500 persone), poiché era incompatibile una vita di continui sospetti e di reciproche diffidenze che in quell’ambiente si era creato, dopo una verifica fatta ai primi dell’anno corrente chiusasi con un ammanco di oltre duecentomila lire in metalli” [valore attuale pari a circa 220.000,00 euro].

“Ma il mistero si è diradato, con la scoperta anzitutto dei ricettatori. Infatti i carabinieri di Saronno, invocati dal «détective» privato Visco Gilardi di Milano che, con il suo collaboratore Abolla [Giuseppe] aveva condotto indagini in proposito, hanno proceduto ad una perquisizione nel domicilio dei fratelli […] P. di Rovello, tutti negozianti in rottami di metallo, stracci, ecc., riuscendo a sequestrare il quantitativo non indifferente di metalli diverse, forme, ecc. ricercate. Vennero anche sequestrate cartucce cariche in quantità per fucile italiano modello 1891, per fucile austriaco, per mitragliatrice francese e pistola automatica. Proseguendo nelle indagini, vennero dichiarati in arresto [dal maresciallo maggiore Giuseppe Minotti, comandante la Stazione di Saronno, e dai carabinieri Pinna, Abbiatici e Baroni con il vicebrigadiere Giovanni Failla] come complici Giuseppe C., negoziante in ferramenta di Saronno, d’anni 49, e Giuseppe F., pure di Saronno, di 34 anni, guardia notturna presso le Officine della Ferrovia Nord Milano. I fratelli P., dei quali il F. si è reso latitante, sono stati denunciati a piede libero; altri arresti sono imminenti, dei diretti responsabili dei furti”.

Collaborazione con le forze dell’ordine, che il Visco Gilardi adottò sempre durante le sue investigazioni, come accadde nel 1921 a Gallarate, dove fu sventato un attentato di matrice anarchica. Collaborazione che comunque nel 1923 non evitò qualche guaio al detective: “Il Questore ha fatto chiudere ieri l’ufficio del «detective» Visco Gilardi in via S. Pietro all’Orto 9, motivando la chiusura per ragioni di moralità e per omessa dichiarazione preventiva alla Questura dell’esercizio dell’Agenzia”.

Rimane la descrizione che ne fece nel 1924 Jotti da Badia Polesine nella pubblicazione “Il Detective Visco-Gilardi”: “Alto aitante e gioviale, dallo sguardo franco e penetrante, dal conversare vario, irrequieto e piacevolissimo, dalle maniere più che urbane, il Visco-Gilardi è l’architetto di quella polizia di investigazione che deve ripudiare ogni forma di volgarità o di bassa violenza ed ispirarsi alle norme di più acuta investigazione, di coordinazione degli indizi, di intuizione di vestigia e di scienza, sicuro di ogni deviazione e di ogni aberrazione criminale”.

