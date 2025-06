Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Inclusione, voglia di crescere, di portare innovazione, di emergere, di differenziarsi rispetto ad altre realtà: questi i valori (in piena logica Esg) che hanno portato i soci della U&T, già socio di maggioranza della società Calcistica Caronnese, a rilevare la Independiente Ivrea lo scorso dicembre 2024. E’ stata una decisione presa in tempi brevi ma l’opportunità era decisamente importante: creare un polo d’eccellenza nel mondo del calcio in cui affiancare alla storicità e alla forte reputazione della Caronnese una realtà mediamente giovane che però si era già ben distinta in pochi anni di attività arrivando fino alla Serie C con un buon settore giovanile alle spalle ma con l’obiettivo di non perdere le radici piemontesi e di tutto quanto fatto finora. L’operazione è stata sin da subito settata su due step principali dal presidente della società Giorgio Bruno e dai suoi dirigenti. In prima istanza era necessario terminare la stagione confermando la categoria per la prima squadra mantenendo un buon ruolino di marcia per tutto il settore giovanile. E il traguardo è stato raggiunto con tanti sacrifici ma anche molte soddisfazioni.

Questo risultato è ora la base di partenza per il secondo step, quello del rilancio, all’interno di un nuovo contesto solido in grado di dare continuità, frutto di un programma già definito a puntino con traguardi da raggiungere nel breve, medio e lungo termine in cui l’asse Ivrea-Caronno Pertusella continuerà ad essere portante: mentre lo stadio di Caronno Pertusella sarà la nuova casa della prima squadra con un progetto completamente nuovo e che prenderà il nome di Caronnese Women, continuerà invece ad essere Ivrea e la sua storia la base del settore giovanile sotto l’egida dell’Independiente Ivrea.

Sono stati mesi di grande lavoro per tutta la nuova dirigenza della società che esprime molta soddisfazione per quanto fatto finora e che nutre grande ottimismo per il futuro: si vuole dare un forte slancio al calcio femminile in tutte le categorie e il dispiegamento di forze va proprio in quella direzione.

La prima squadra s’insedierà allo stadio di Caronno Pertusella che diventerà sempre più il teatro del calcio di qualità, in cui durante i weekend si potranno assistere le partite di Caronnese, Caronnese Women ma anche di Como Primavera e Como Under 17 Nazionali (oltre alle partite del nutrito vivaio della Caronnese).

La scelta di stabilire la Prima Squadra femminile a Caronno nasce da un chiaro obiettivo di efficientamento dei costi logistici e di struttura oltre ad una più semplice gestione del parco giocatrici.

Tutto lo staff

La nuova Caronnese Women (che disputerà il campionato di Serie C) partirà a breve con grandi obiettivi già per il prossimo campionato: la volontà di un salto di categoria è già presente nei programmi societari e quanto si sta facendo in questi giorni per allestire la rosa e lo staff tecnico dirigenziale dimostra già da subito la volontà di raggiungere obiettivi importanti già nella prossima stagione sportiva. A guidare le ragazze che puntano dritte alla serie B ci sarà un team tecnico – dirigenziale già definito: Max Marsich, già giocatore della Caronnese ed ex allenatore delle Azalee di Solbiate, sarà l’allenatore della squadra, supportato da Thomas Crespi (preparatore atletico) e da Antonio Luongo (preparatore dei portieri). Team manager della squadra sarà Milena Ambrosoli.

Il settore giovanile (che continuerà per storicità ad utilizzare la denominazione di Independiente Ivrea) sarà guidato da un uomo di grande esperienza come Fabrizio Alandi e partirà dalla buona annata 2024-2025 continuando (con forte volontà del management societario) a presidiare Ivrea e la sua area di pertinenza fino al Canavese. Alandi nel suo operato sarà coadiuvato da un team dirigenziale di grande esperienza composto da Mauro Andorno, Alberto Rossi, Maria Grazia Tognon, Davide Portè ed Emiliano Iannone.

L’Independiente Ivrea dovrà continuare ad essere il punto di riferimento rilevante per le giovani leve femminili che, partecipando ai campionati provinciali e regionali che solo la società natia di Ivrea può vantare nel suo palmarès, potranno avere un trampolino di lancio adeguato verso la Caronnese Women o anche in prime squadre anche professionistiche. Il vivaio rimarrà quindi un importante serbatoio di talenti, un trampolino di lancio per tutte le ragazze che vorranno far parte delle formazioni della società. E proprio per confermare la volontà di restare sul florido territorio piemontese sono in corso in questi giorni al centro sportivo di Cascinette d’Ivrea gli Open Day per ragazze dai 6 ai 17 anni (per informazioni tel. 3497817725 – email: [email protected]). Independiente Ivrea è pronta a confermare il suo impegno nel settore giovanile e ad accogliere tutte le ragazze che vorranno tenere alta la bandiera nero-arancio della società.

(foto sopra: lo staff del settore femminile, sotto mister Marsich)

