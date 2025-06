Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un episodio di vandalismo avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio di via suor Terzaghi. A segnalare il fatto è stato un cittadino, che ha affidato a un messaggio pubblicato sui social il proprio sfogo dopo aver trovato la propria auto danneggiata. Secondo quanto riportato, ignoti avrebbero divelto lo specchietto retrovisore e rigato una portiera. Un gesto gratuito e ingiustificato, che ha colpito un veicolo regolarmente parcheggiato e ha provocato danni materiali oltre che amarezza per chi ha subito l’atto vandalico.

Non è il primo caso di danneggiamento segnalato in zona. I residenti chiedono maggiore attenzione e controlli, auspicando che gesti simili non restino impuniti.

