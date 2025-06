Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Sono stati condannati oggi, mercoledì 25 giugno, i due carabinieri accusati dell’accoltellamento di un marocchino avvenuto nei boschi tra Castiglione Olona e il Varesotto nella notte tra il 5 e il 6 luglio dell’anno scorso. Il verdetto è arrivato dal Tribunale di Varese, dove i due militari, giudicati con rito abbreviato, sono stati riconosciuti colpevoli di un’aggressione brutale.

A finire in ospedale in condizioni critiche fu un uomo nato nel 1986, accoltellato e abbandonato gravemente ferito in una zona nota per essere teatro di attività di spaccio. A salvarlo fu l’intervento del 118, che riuscì a trasportarlo d’urgenza in ospedale: dopo una lunga degenza, l’uomo è sopravvissuto.

Secondo la ricostruzione della Procura, i due carabinieri – anziché contrastare lo spaccio – avrebbero approfittato del loro ruolo per mettere a segno una vera e propria rapina. Le accuse formulate dalla pm Marialina Cataldo e dal collega Lorenzo Dalla Palma, sotto il coordinamento del procuratore capo Antonio Gustapane, erano: tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata.

Il giudice per l’udienza preliminare, Niccolò Bernardi, ha emesso due condanne: 10 anni e 8 mesi per l’agente ritenuto esecutore materiale dell’accoltellamento, 8 anni e 8 mesi per il complice. Pene leggermente inferiori alle richieste della Procura, che aveva chiesto rispettivamente 11 anni e 9 anni e 6 mesi. I difensori hanno già annunciato la possibilità di ricorrere in appello.

Nel procedimento sono coinvolti anche altri imputati. Un terzo carabiniere, presente in un episodio separato di rapina, ha patteggiato 4 anni e 6 mesi. Lo stesso pusher aggredito, considerato parte offesa ma anche imputato per spaccio di stupefacenti, ha chiuso la sua posizione con un patteggiamento a 3 anni e 8 mesi.

(foto archivio)

