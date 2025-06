iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un calice in mano, lo sguardo sul borgo storico e una terrazza affacciata sul cuore quattrocentesco di Castiglione Olona. Tornano anche per l’estate gli appuntamenti con l’Aperitivo in Terrazza, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con CastellEventi e con il patrocinio del Comune.

Il primo incontro è in programma sabato 28 giugno, a partire dalle 18, il belvedere del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. Un’occasione per vivere una serata conviviale, tra amici, gustando vini selezionati e stuzzichini, immersi in uno dei luoghi più suggestivi del paese.

L’iniziativa, che unisce gusto e paesaggio, mira a valorizzare il patrimonio storico e architettonico castiglionese attraverso momenti di aggregazione informale e accessibile a tutti.

Il prossimo appuntamento con l’Aperitivo in terrazza è già fissato per sabato 26 luglio.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

