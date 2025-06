Saronnese

GERENZANO – Scade lunedì 7 luglio il termine ultimo per integrare la documentazione necessaria ad accedere ai contributi regionali destinati a cittadini e imprese colpiti dalla violenta grandinata dell’estate 2023.

A seguito della comunicazione inviata da Regione Lombardia in data lunedì 23 giugno (prot. 8031), è stato fissato a lunedì 7 luglio 2025 il termine improrogabile per la chiusura del periodo di rendicontazione delle spese. Si tratta dei fondi per il contributo di immediato sostegno alla popolazione e per la ripresa delle attività economiche e produttive.

Come previsto dal regolamento regionale, gli aventi diritto hanno 15 giorni solari dalla data della comunicazione per completare l’integrazione documentale. Chi non rispetterà la scadenza perderà automaticamente la possibilità di accedere al beneficio.

Per chi necessita di chiarimenti, il servizio urbanistica-edilizia privata del Comune è disponibile al numero 02 9639 9126, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.