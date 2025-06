Città

Tra le notizie più lette di ieri, martedì 24 giugno, spiccano il mistero della panda gialla scomparsa dalla rotonda dov’era comparsa, una tragica notizia dalla montagna con la morte di un escursionista e un incidente sul lavoro a Cislago. Tanti i lettori anche per gli eventi: il palio di Uboldo e lo spettacolo dell’Unitre a Saronno.

È sparita la panda gialla che da mesi si trovava abbandonata nella vegetazione vicino alla rotonda di via Varese: sul posto restano solo i segni del suo lungo stazionamento, mentre resta il mistero sulle circostanze della sua rimozione.

Un escursionista di 75 anni, residente a Cesate, ha perso la vita durante una camminata sul Gran Sasso. A causare la tragedia sarebbe stato un malore improvviso durante la salita.

A Cislago un elisoccorso è intervenuto per prestare soccorso a un uomo rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno di una ditta. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice giallo.

A Uboldo grande partecipazione per il tradizionale palio cittadino, che si è concluso con la vittoria del rione Taron, festeggiato da numerosi cittadini e dai partecipanti alla manifestazione.

Lo spettacolo teatrale “Uno stivale pieno di…” dell’Unitre di Saronno ha riscosso molti applausi. L’evento ha unito emozione, ricordi e ironia, con una partecipazione calorosa da parte del pubblico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09