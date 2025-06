Ceriano Laghetto

La data da segnare in rosso è già nota da tempo, il 5 luglio, adesso inizia anche il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’estate. Sono già in corso i preparativi per la “Notte Bianca” di Ceriano Laghetto, una vera e propria maratona di eventi che coinvolgerà tutti, dai bambini, ai nonni, dai giovani alle famiglie, con un’offerta ricchissima di iniziative per per tutti i gusti.

Un grande evento diffuso, che propone musica, cultura, intrattenimento, gastronomia e divertimento, in diverse piazze e strade del centro. Sono tante le realtà locali coinvolte nell’allestimento, accanto all’Amministrazione comunale.

Per i più piccoli e le famiglie, il Giardinone diventerà il centro del divertimento già dalle 15, con gonfiabili, trenino, seggiolini volanti, bolle d’acqua e altre attrazioni. Alle 16.30, il giardino dell’Arengario ospiterà i giochi dei Papagames, mentre in via Mazzini si potranno incontrare i truccabimbi fluo. Alle 17.30 in via Volta è prevista un’esibizione di kick boxing a cura della Rsfc Ceriano

In Biblioteca, dalle 18.30, si aprirà “Pokéart”, un laboratorio dedicato ai Pokémon tra arte e scambio di carte, oltre all’iniziativa “Libri a sorpresa”, che invita ad adottare un libro. In via Manzoni, a partire dalle 21, si susseguiranno lezioni di zumba e balli caraibici.

Il cuore pulsante della festa sarà la piazza Diaz, che dalle 17 ospiterà il dj set di Antony Dj, seguito alle 20 dalla premiazione del concorso “Borse Poetiche 2025” a cura di Ecolandia Aps e poi dalle 20.30 con le esibizioni della scuola di ballo Freedom di Cermenate. Alle 22.30 il “main event” di questa edizione, con l’esibizione live della Settesotto band, un gruppo travolgente che proporrà un ricchissimo repertorio di canzoni italiane e internazionali che faranno ballare proprio tutti.

Ma gli appuntamenti musicali saranno anche altri nel corso della serata, nella vicina Piazza Lombardia si alterneranno sul palco “Mkey” dalle 21, “Increased Decay” dalle 21.30, la cover band “Sbandau” dalle 22.45 e infine il dj set di Andrea Grossi a partire dalle 00.15. In via Cadorna ci sarà il tributo ad Adriano Celentano con la Yuppi band dalle 21.

Al Giardinone dalle 21.30 ci sarà uno spettacolo di cabaret musicale, accanto all’area ristoro gestita dal centro diurno Villa Rita. L’offerta gastronomica sarà come sempre ampia e variegata sia grazie a bar e ristoranti che proporranno piatti e drinks speciali per l’occasione, sia con i tendoni di diverse associazioni locali e i furgoni dello street food.

A chiudere la serata, come da tradizione, saranno le brioches calde distribuite alle due di notte.

“I preparativi sono in corso, con il coinvolgimento di tantissime realtà cerianesi, dai commercianti alle associazioni, ai singoli volontari, la cui collaborazione rappresenta da sempre l’unico vero segreto del grande successo della Notte Bianca di Ceriano Laghetto” -commenta l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Ci aspettiamo come sempre la grandissima partecipazione carica di entusiasmo dei nostri concittadini, che sarà la migliore certificazione del successo dell’evento”.

Per il programma completo della manifestazione: https://www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/wp-content/uploads/2025/06/Pieghevole-Notte-Bianca-2025.pdf