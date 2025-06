BUSTO ARSIZIO – È morto nella sua attività, colpito da diverse coltellate, il commerciante Davide Gorla, 65 anni, noto in città per il suo negozio “Linea continua”, situato all’interno dell’ex Galleria Boragno in via Milano. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, e ha scosso profondamente l’intera comunità bustocca.

L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando alcuni passanti hanno notato movimenti sospetti e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I colpi inferti con un’arma da taglio non gli hanno lasciato scampo. L’aggressore è fuggito subito dopo l’attacco e al momento è ricercato. Secondo le prime testimonianze, potrebbe trattarsi di un uomo di origini straniere, forse in stato di alterazione.

La zona è stata immediatamente isolata: via Milano è stata chiusa al traffico e l’ingresso alla galleria è stato presidiato. Sul posto sono accorsi anche il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

Davide Gorla era una figura molto conosciuta nel mondo del commercio locale: prima di aprire “Linea continua”, aveva lavorato nei negozi Ceccuzzi e Scarsella. Una carriera costruita con passione e professionalità, che si è tragicamente interrotta nel luogo che lui stesso aveva scelto per dare forma alla sua attività.

Al momento non si conoscono le cause precise dell’omicidio. L’ipotesi più accreditata sembra quella di una rapina finita male, ma gli investigatori non escludono piste alternative, tra cui quella di un’aggressione per motivi personali. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver notato nei dintorni una persona in evidente stato di agitazione.

In segno di lutto, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutti gli eventi legati alla festa patronale, compresa la cena di San Giovanni prevista per domani e la notte bianca di sabato.

Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze raccolte tra i commercianti e residenti.

