Sport

SARONNO – Nello scorso fine settimana si sono tenuti a Busto Arsizio i campionati italiani di prove multiple per le categorie assoluti/promesse e juniores. Protagonisti Leonarda Bazza (P), Marta Parazzi (J) e Federico Cristorfaro (J), che sono tornati a casa con dei buoni piazzamenti e diversi record personali.

Leonardo Bazza, campione regionale in carica, che con 6467 punti si è classificato 5° nella categoria Promesse e 9° in quella Assoluti, stabilendo anche il primato personale e migliorandosi di circa 300 punti rispetto alla precedente prova del 17 maggio. Leonardo ha anche stabilito il PB in ben quattro specialità (110h, asta, 400, 1500) e si avvicinato molto al proprio record in diverse gare.

9° posto anche per la Junior Marta Parazzi, che ha chiuso con il PB in alto, lungo e giavellotto e altre buone prestazioni. Risultati che l’hanno portata a migliorare il proprio record personale di 100 punti, a quota 4137. Un ottimo fine settimana di gare per la giovane atleta OSA.

Un po’ di amaro in bocca, invece, per lo Junior Federico Cristofaro, campione regionale in carica indoor nell’eptathlon, che è stato purtroppo squalificato per un’infrazione nei 400 piani, ma che con 6,98 nel lungo, 1,92 nell’alto e 4,30 nell’asta non solo ha stabilito tre primati personali ma ha anche staccato due nuovi minimi (asta e lungo) per i campionati italiani juniores di Grosseto che si terranno dal 4 al 6 luglio.

