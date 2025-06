Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali si sono verificati nella giornata di ieri nel Saronnese, con altrettante persone trasportate in ospedale.

Il primo episodio è avvenuto alle 7.30 del mattino a Saronno, in via Cristoforo Colombo: una donna di 29 anni, a bordo di un’auto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un ostacolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo.

Il secondo incidente si è verificato nel pomeriggio a Gerenzano, attorno alle 15.45, in via Ugo Foscolo, dove un uomo di 33 anni è stato investito. Anche in questo caso è intervenuto il personale della Croce rossa saronnese, che ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza per essere visitato e medicato; per il paziente solo lievi contusioni.

25062025