SARONNO – Hanno lasciato una preghiera al beato Acutis in un foglietto messo nella cassetta davanti alla reliquia che si trova nel Santuario di Saronno e… dopo nove mesi è arrivata la piccola Matilde Carola. Presto si terrà proprio nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli il battesimo della bimba nata per intercessione del beato Carlo Acutis.

Una storia di fede e gratitudine lega Saronno alla nascita di Matilde Carola, venuta al mondo contro ogni previsione medica. I suoi genitori, sposati dal luglio 2021, avevano ricevuto notizie scoraggianti sulla possibilità di avere figli in modo naturale. Dopo anni di cure senza successo, la speranza sembrava svanita. Poi, nell’estate del 2024, la visita al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove è custodita la reliquia del beato Carlo Acutis, ha segnato una svolta.

“Abbiamo scritto la nostra intenzione su un foglietto e l’abbiamo inserita nella ‘cassetta della posta’ accanto alla reliquia di Carlo”, racconta la madre. “Lo abbiamo fatto con fede, senza sapere che proprio quel mese sarebbe stato decisivo”. A settembre, dopo un insolito ritardo del ciclo, il test di gravidanza ha dato esito positivo: il concepimento era avvenuto proprio a luglio, poco dopo la visita al Santuario.

Così lo scorso 26 aprile, alla vigilia della data inizialmente prevista per la canonizzazione di Carlo Acutis, è nata Matilde Carola. Una coincidenza che i genitori vivono come un segno: “Carlo ci ha voluto dare un segno di vita e speranza” dicono con commozione.

Domenica 8 giugno – giorno dedicato alla Madonna dei Miracoli – la famiglia è tornata al Santuario di Saronno per ringraziare, portando Matilde Carola davanti alla statua della Vergine e alla reliquia del beato. Lì, dove tutto è iniziato, hanno voluto affidare il futuro della loro bimba.

Il battesimo è stato fissato per domenica 6 luglio, giorno in cui, come da tradizione, al Santuario saranno portate all’altare le intenzioni di preghiera raccolte nella cassetta. Proprio come quella che un anno fa aveva custodito il desiderio di una vita nuova, oggi diventata realtà.

