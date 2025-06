Città

SARONNO – Aveva detto che la sua porta sarebbe sempre stata aperta per condividere con la città, e Ilaria Pagani ha dimostrato di voler dare una svolta già a partire dalla presentazione della nuova giunta. L’appuntamento è per domani, giovedì 26 giugno, alle 9.15 nell’atrio del municipio, alla presenza dei dipendenti comunali e della cittadinanza evento che ilSaronno seguirà con una diretta.

Non solo una conferenza stampa, dunque, ma un momento di partecipazione aperto a tutti, pensato per sottolineare la volontà della nuova Amministrazione di costruire un rapporto diretto con le persone e il territorio.

La presentazione ufficiale della squadra di governo sarà il primo atto pubblico della sindaca Pagani dopo l’esito del ballottaggio di domenica 16 giugno, quando ha ottenuto 8.418 voti (pari al 52,61%) contro i 7.583 voti (47,39%) raccolti da Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito. Un risultato che ha consegnato alla città la sua prima sindaca nella storia.

La composizione della giunta è frutto di 15 giorni intensi di confronto e lavoro, durante i quali la sindaca ha incontrato forze politiche, alleati e realtà cittadine per delineare la squadra che guiderà Saronno per i prossimi cinque anni.

Dopo il momento nell’atrio, la mattinata proseguirà con una conferenza stampa nella sala giunta, riservata agli organi di informazione, durante la quale Ilaria Pagani illustrerà deleghe, priorità e obiettivi dei nuovi assessori.

Il prossimo passo sarà il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, già convocato per lunedì 30 giugno. In quella sede, la sindaca presterà giuramento e presenterà ufficialmente la giunta al consiglio.

