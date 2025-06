Città

SARONNO – Il conto alla rovescia è iniziato: da lunedì 30 giugno il Mils, il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, non sarà più accessibile ai visitatori. L’avviso ufficiale è stato firmato dal presidente Arnaldo Siena, che ha spiegato come la chiusura sia dovuta all’inagibilità dei locali attuali per l’avvio dei lavori legati alla realizzazione del nuovo hub logistico di FerrovieNord.

Nonostante lo stop alle visite, il Mils continuerà la sua attività culturale e di ricerca, con aggiornamenti e informazioni disponibili sul sito ufficiale www.museomils.it. La collezione sarà temporaneamente spostata in un deposito, in attesa della nuova sede.

Il tema del trasloco del museo era già finito al centro di un’interrogazione regionale lo scorso 9 gennaio. I consiglieri del Partito Democratico Samuele Astuti e Paola Bocci avevano chiesto chiarezza sui tempi di chiusura e sulla qualità dei nuovi spazi provvisori. Inoltre, avevano proposto l’anticipo del recupero dei capannoni industriali individuati come futura sede del Mils e la creazione di un tavolo progettuale condiviso tra Regione, Trenord, Comune di Saronno e altri enti culturali.

La risposta è arrivata dall’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Terzi, che ha confermato che il trasloco dei materiali è iniziato tra aprile e maggio, e che la conclusione dei lavori è prevista tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029. Nessuna possibilità di anticipare l’allestimento della nuova sede: gli edifici previsti per il museo sono ancora utilizzati per attività manutentive e, quindi, non disponibili.

Terzi ha assicurato che i locali scelti per il deposito temporaneo garantiscono condizioni adeguate alla conservazione delle collezioni, specificando che sono strutturalmente analoghi a quelli attuali. Ha inoltre sottolineato come questa soluzione sia stata adottata in mancanza di proposte alternative da parte del museo o del Comune.

Da parte della Regione c’è comunque disponibilità al dialogo per pianificare il futuro del museo. Intanto, sono già in corso iniziative condivise tra Ferrovienord, Mils e Fnm, anche con il patrocinio della Regione Lombardia e del Senato, per organizzare esposizioni temporanee diffuse sul territorio. Il Mils è stato inoltre inserito nel progetto di ampliamento del Museo Virtuale di Ferrovienord, anch’esso finanziato dalla Regione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09