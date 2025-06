Città

SARONNO – Continuano le iniziative della Fiab di Saronno dedicate ai giovani e alla promozione della mobilità sostenibile. Nella mattinata di lunedì 23 giugno l’associazione dei ciclisti è tornata al Parco Lura per un nuovo incontro con i ragazzi del campus estivo.

Durante l’appuntamento, i volontari della Fiab hanno affrontato con i partecipanti alcuni temi legati alla mobilità dolce, parlando dell’importanza di spostarsi in bicicletta per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità della vita e rendere le città più vivibili. I ragazzi hanno seguito con interesse e curiosità gli interventi, confrontandosi con i volontari e condividendo le loro esperienze. La mattinata è proseguita con un’attività pratica di manutenzione delle biciclette: controlli alle gomme, regolazioni ai freni, lubrificazione delle catene e piccoli interventi per garantire maggiore sicurezza durante l’uso quotidiano. Un’occasione utile per imparare le nozioni base della cura del mezzo e per prenderne maggiore confidenza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che Fiab Saronno porta avanti da anni sul territorio per promuovere una cultura della ciclabilità e sostenere l’uso consapevole della bicicletta, anche tra i più giovani.

