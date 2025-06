Città

SARONNO – Una diretta per raccontare, passo dopo passo, come prende forma la nuova scuola Rodari: oggi l’Amministrazione ha organizzato un sopralluogo nel cantiere di via Enrico Toti per documentare l’avanzamento dei lavori del cantiere.

Finanziato con 11,2 milioni di euro, il nuovo edificio nasce senza mutui e con un forte impegno sulla sostenibilità: ridurrà del 90% le emissioni di CO2 rispetto all’attuale plesso, consumerà meno della metà dell’energia elettrica e quasi azzererà l’uso del gas naturale. Il tutto grazie a una progettazione attenta all’ambiente, con impianti fotovoltaici, materiali all’avanguardia e un ampio piano di compensazione arborea.

