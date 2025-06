news

Nella moderna industria manifatturiera e di processo, la gestione dei fluidi — siano essi liquidi, gas o miscele complesse — è una delle componenti più critiche per garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti. In questo ambito, la scelta del sistema di tubazioni rappresenta una decisione strategica che ha un impatto diretto su prestazioni operative, costi di manutenzione, durata dell’impianto e rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

Tradizionalmente, le tubazioni in metallo (acciaio al carbonio, acciaio inox, rame) sono state la soluzione privilegiata per applicazioni industriali ad alta intensità. Tuttavia, con l’evoluzione dei materiali polimerici e il miglioramento delle tecnologie di produzione, le tubazioni in plastica tecnica come quelle proposte da Unigasket stanno emergendo come alternativa altamente performante e versatile, in particolare nei settori che richiedono caratteristiche specifiche come la resistenza chimica, la flessibilità meccanica e la leggerezza.

I vantaggi dei materiali termoplastici

I tubi realizzati in materiali termoplastici — come PVC (cloruro di polivinile), PP (polipropilene), PE (polietilene), PVDF (fluoruro di polivinilidene), PFA e PTFE — offrono una serie di vantaggi che li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni industriali.

– Resistenza alla corrosione:

Uno dei principali punti di forza delle tubazioni in plastica tecnica è la loro eccezionale resistenza alla corrosione da agenti chimici aggressivi, come acidi, alcali, sali o solventi organici. A differenza dei metalli, che possono ossidarsi o corrodersi nel tempo, i polimeri mantengono le proprie caratteristiche meccaniche anche in ambienti ostili.

Uno dei principali punti di forza delle tubazioni in plastica tecnica è la loro eccezionale resistenza alla corrosione da agenti chimici aggressivi, come acidi, alcali, sali o solventi organici. A differenza dei metalli, che possono ossidarsi o corrodersi nel tempo, i polimeri mantengono le proprie caratteristiche meccaniche anche in ambienti ostili. Leggerezza e facilità di installazione:

Il peso contenuto delle tubazioni termoplastiche riduce significativamente i costi di trasporto e movimentazione. Inoltre, la semplicità delle tecniche di giunzione (incollaggio, saldatura a termofusione, raccordi rapidi) consente un’installazione rapida e sicura, anche in spazi ristretti o complessi.

Il peso contenuto delle tubazioni termoplastiche riduce significativamente i costi di trasporto e movimentazione. Inoltre, la semplicità delle tecniche di giunzione (incollaggio, saldatura a termofusione, raccordi rapidi) consente un’installazione rapida e sicura, anche in spazi ristretti o complessi. Flessibilità:

A differenza delle tubazioni metalliche, spesso rigide e complesse da adattare in impianti con geometrie articolate, le soluzioni in plastica offrono un’elevata flessibilità meccanica. Ciò le rende ideali per ambienti dove sono richiesti adattamenti in loco o tolleranze a vibrazioni e movimenti termici.

A differenza delle tubazioni metalliche, spesso rigide e complesse da adattare in impianti con geometrie articolate, le soluzioni in plastica offrono un’elevata flessibilità meccanica. Ciò le rende ideali per ambienti dove sono richiesti adattamenti in loco o tolleranze a vibrazioni e movimenti termici. Isolamento elettrico e termico:

I materiali plastici sono naturalmente isolanti, sia dal punto di vista elettrico che termico. Questo li rende adatti in ambienti dove la sicurezza contro archi elettrici o il contenimento della temperatura dei fluidi è un requisito critico.

I materiali plastici sono naturalmente isolanti, sia dal punto di vista elettrico che termico. Questo li rende adatti in ambienti dove la sicurezza contro archi elettrici o il contenimento della temperatura dei fluidi è un requisito critico. Sostenibilità:

Molti dei materiali termoplastici utilizzati sono completamente riciclabili, e la loro lunga durata operativa contribuisce a ridurre l’impronta ambientale dell’impianto nel lungo termine.

Applicazioni industriali: un ventaglio di possibilità

I tubi termoplastici trovano applicazione in numerosi ambiti industriali. Ogni settore presenta specifiche esigenze in termini di resistenza meccanica, compatibilità chimica e normative igienico-sanitarie.

Settore alimentare e farmaceutico:

In queste industrie è fondamentale mantenere elevati standard di igiene e sicurezza. Materiali come il PFA e il PTFE, grazie alla loro inerzia chimica e alla superficie liscia che impedisce l’accumulo di residui, sono ideali per il trasporto di fluidi alimentari, acqua ultrapura, sostanze sensibili o farmaci liquidi. Le soluzioni devono inoltre rispettare normative come la FDA (Food and Drug Administration) e il regolamento UE 10/2011 per i materiali a contatto con gli alimenti. Industria chimica e petrolchimica:

In questi contesti, i fluidi trattati possono essere estremamente aggressivi. Le tubazioni in PVDF, PP-H (polipropilene omopolimero) e PE-HD (polietilene ad alta densità) sono spesso preferite per la loro eccellente compatibilità con acidi, solventi e idrocarburi. L’uso di materiali plastici riduce anche il rischio di formazione di incrostazioni o depositi interni. Trattamento delle acque e impianti idraulici:

Dalle reti fognarie agli impianti di osmosi inversa, i tubi termoplastici garantiscono tenuta, resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. Il PE è particolarmente utilizzato per le reti di distribuzione dell’acqua potabile grazie alla sua elevata resistenza meccanica e saldabilità. Automazione industriale e impiantistica pneumatica:

Tubi in poliuretano, nylon o polietere-etere chetone (PEEK) sono comunemente impiegati nei sistemi pneumatici per la loro flessibilità, resistenza alla pressione e compatibilità con oli e gas compressi. Inoltre, l’assenza di metalli evita problemi legati a interferenze elettromagnetiche in ambienti con sensori o attuatori elettronici.

Progettazione e selezione: un approccio su misura

La scelta del tubo più adatto non può prescindere da una valutazione ingegneristica che consideri diversi parametri a partire dal tipo di fluido trasportato: natura chimica, viscosità, temperatura e pressione di esercizio. Inoltre bisogna valutare la durata prevista dei tubi e frequenza di manutenzione. Fondamentale anche considerare l’ambiente esterno: esposizione a raggi UV, agenti atmosferici, carichi meccanici, abrasione. Infine è necessario assicurarsi che vengano rispettati i requisiti normativi specifici del settore di riferimento. Sempre più spesso, i produttori offrono soluzioni personalizzate che includono rivestimenti multistrato, rinforzi in fibra o strutture corrugate per incrementare la resistenza a pressioni elevate o per migliorare la flessibilità.

Innovazione e futuro: materiali intelligenti e digitalizzazione

La ricerca nei materiali polimerici sta spingendo il settore verso soluzioni ancora più performanti. L’introduzione di compositi plastici rinforzati, polimeri conduttivi e materiali autoriparanti apre nuove frontiere nella progettazione di impianti complessi.

In parallelo, la digitalizzazione sta trasformando anche il mondo delle tubazioni. Alcune soluzioni avanzate integrano sensori embedded per il monitoraggio in tempo reale della pressione, della temperatura o dell’usura del materiale, favorendo strategie di manutenzione predittiva e migliorando la sicurezza complessiva degli impianti.

Sostenibilità e flessibilità

Le soluzioni in plastica tecnica per la movimentazione di fluidi rappresentano oggi una scelta non solo alternativa, ma spesso preferenziale in molte applicazioni industriali. La loro flessibilità, resistenza chimica, facilità di installazione e sostenibilità le rendono particolarmente adatte per rispondere alle sfide dell’industria moderna.

In un contesto dove l’efficienza e la sicurezza devono convivere con la necessità di ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale, le tubazioni in materiale termoplastico offrono una risposta concreta, adattabile e orientata al futuro. L’ingegneria dei materiali, unita alla digitalizzazione dei processi, sta aprendo la strada a sistemi fluidici sempre più intelligenti, resilienti e integrati.