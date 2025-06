iltra2

VEDANO OLONA – È convocata oggi mercoledì 25 giugno alle 19 la prossima seduta del consiglio comunale di Vedano Olona, in sessione ordinaria. La riunione si terrà come di consueto presso la sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

All’ordine del giorno figurano temi rilevanti per la vita amministrativa e sociale del paese, tra cui le variazioni di bilancio, la revisione del piano finanziario legato al servizio rifiuti, le tariffe TARI per il 2025 e alcune mozioni su servizi a favore delle famiglie.

Ecco, nel dettaglio, i punti in discussione:

Approvazione dei verbali della seduta del 15 maggio 2025.

Modifica della composizione della Commissione consiliare permanente sicurezza .

Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 .

Approvazione della revisione straordinaria infra-periodo del Piano economico finanziario (Pef) relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024/2025, con riferimento all’anno 2025.

Determinazione delle tariffe Tari 2025 .

Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per l’attività amministrativa, come previsto dall’art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

Dichiarazione di proprietà degli impianti di illuminazione pubblica a seguito del riscatto da Enel Sole S.r.l.

In coda alla seduta, spazio alla discussione di tre mozioni presentate dai consiglieri comunali Veronica Maletta, Andrea Calò, Chiara Rapicano e Paola Tadiello. Le proposte riguardano:

L’istituzione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer). L’attivazione di un servizio extrascolastico a supporto delle famiglie durante le vacanze scolastiche (Natale, Pasqua, ponti festivi). L’attivazione di un servizio di accoglienza e inserimento per i bambini della scuola dell’infanzia all’avvio dell’anno scolastico.

La seduta si preannuncia densa di contenuti amministrativi e sociali rilevanti. Come di consueto, l’incontro è aperto al pubblico.

25062025