Città

SARONNO – Arriva da Ambiente Saronno, il circolo locale di Legambiente, l’intervento che rilancia l’allarme dopo che nella seconda settimana di giugno 2025 in città si sono registrati livelli di ozono superiori alla soglia di allarme. Secondo i dati di Arpa Lombardia, il picco si è verificato tra l’11 e il 12 giugno, con una concentrazione massima oraria di 252 microgrammi per metro cubo, ben al di sopra della soglia di allarme fissata a 240. La città degli amaretti è stata la peggiore dell’intera Lombardia con Cormano.

Un dato che ha colpito anche per il suo confronto con le città più grandi: “I valori più elevati si sono verificati a Saronno, in generale valori più elevati che a Milano città dove si sono verificati nella zona nord ovest della periferia cittadina” sottolineano da Ambiente Saronno.

L’associazione ecologista precisa che non si tratta di un evento isolato ma di un fenomeno ricorrente: “Entrambe le cose non sono certo nuove, ma anzi si ripetono puntualmente in tutte le stagioni estive, variando solo un po’ in relazione alle condizioni climatiche come al vento, la presenza di piogge, etc.”

Nel testo si spiega che l’ozono non viene emesso direttamente, ma si forma in atmosfera attraverso reazioni fotochimiche in presenza di ossidi di azoto e idrocarburi incombusti, precursori che derivano principalmente da traffico veicolare, impianti termoelettrici e attività industriali. “L’ozono è un inquinante ‘secondario’, cioè non viene emesso come tale ma si forma in atmosfera attraverso reazioni fotochimiche (cioè mediate dalle radiazioni solari)”, si legge nel documento.

Ambiente Saronno richiama anche le dinamiche che favoriscono il fenomeno: “Le aree urbanizzate tendono a scaldarsi più delle aree agricole circostanti (infatti vengono chiamate isole di calore) quindi l’aria ricca dei relativi inquinanti tende a sollevarsi e successivamente a ricadere nelle aree circostanti. In questo tragitto avviene la reazione fotochimica.”

Una possibile risposta locale? Il verde urbano. “La presenza di vegetazione può mitigare la presenza dell’ozono. In altri termini le piante si sacrificano avvelenandosi al nostro posto. Basta guardare una foto aerea per capire dove questa attenuazione è possibile.”

Ma il problema è più ampio e non può essere risolto solo in ambito comunale. “Interventi di riduzione del traffico su scala locale non hanno senso perché gli inquinanti vengono da fuori (ma su scala regionale hanno certamente senso, per questo risulta deprecabile l’inerzia di Regione Lombardia)”, scrive il circolo.

Infine, un richiamo alla salute: “Da ricordare che l’ozono non è un inquinante da trascurare, oltre ad effetti acuti può dare effetti cronici ed indurre la formazione di allergie.” Ambiente Saronno invita cittadini e amministratori a non ignorare il problema e a fare rete per una pianificazione ambientale più ambiziosa e lungimirante.

