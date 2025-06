Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La difesa della Caronnese (Eccellenza) annuncia un nuovo rinforzo: per la stagione 2025-26 infatti la retroguardia rossoblù potrà fare affidamento anche su Manuel Tumino, difensore classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Monza e proveniente da un’esperienza alla Vergiatese. A Caronno andrà a rinforzare la difesa di Michele Ferri, uno dei punti di forza dell’ultima stagione sportiva.

Tumino arriva alla Caronnese dopo diverse esperienze tra Arconatese, Club Milano e Sestese. L’ultima stagione l’ha vissuta a Vergiate, giocando nello stesso girone dei rossoblù. Ecco le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Caronnese

L’intervista

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Caronnese?

“Non appena ho ricevuto la chiamata da parte di Danilo Vago non ho esitato ad accettare. Con lui mi ero trovato molto bene 2 anni fa alla Sestese, mi ha spiegato sin da subito il progetto, le ambizioni della società, visto anche la stagione appena trascorsa”.

⁠⁠Come ti presenteresti ai tifosi? Che tipo di giocatore ti definiresti?

“Sono un difensore moderno ambidestro, abile sia nel costruire gioco che nel difendere, che sa giocare indifferentemente sia nella linea a 4 che nella difesa a 3”.

⁠⁠Il tuo percorso fino a questo momento com’è stato?

“Ho fatto parte del settore giovanile a Monza per 5 anni, culminando con 2 presenze in coppa Italia serie C sotto la gestione Brocchi; dopodiché ho fatto 2 anni in D all’Arconatese, poi sono sceso in Eccellenza al Club Milano, Vergiatese e Sestese. A metà stagione con la Sestese (a gennaio 2024) mi sono rotto il crociato e sono rientrato a gennaio 2025 con la Vergiatese”.

Cosa ti aspetti da questa nuova avventura?

“Ho capito che la società è ambiziosa, visto anche la rosa che si sta allestendo. La stagione scorsa ne è stata la conferma. Personalmente mi aspetto di crescere ulteriormente sotto la gestione di Mister Ferri (anche lui è stato difensore centrale) e sono sicuro che giocare per i vertici della classifica sarà ancora più stimolante. Non vedo l’ora di iniziare”.

