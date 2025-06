Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo due stagioni intense e ricche di emozioni, la Varesina Calcio di Venegono Superiore (serie D) e Luca Guidetti si separano. Il club rossoblù ha ufficializzato in queste ore la conclusione del rapporto con il centrocampista classe 1986, punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Arrivato alla Varesina nel 2022, Guidetti ha collezionato 68 presenze, segnando 3 gol e firmando 7 assist. Ma al di là dei numeri, a fare la differenza è stato il suo carisma: vero trascinatore e faro della squadra, il giocatore ha saputo incarnare lo spirito della Varesina, guidandola con esperienza e determinazione nei momenti chiave.

“È stato un onore”, si legge nel messaggio con cui la società ha annunciato l’addio. “Luca è stato uomo e calciatore di un altro livello, esempio per tutti. Ha contribuito in modo decisivo a una squadra che per due anni ha provato a stupire ed è andata vicina a realizzare un grande sogno”.

La Varesina ha voluto chiudere con un augurio: “A Luca va il nostro grazie più sincero e l’augurio per un futuro sempre brillante”.

Per il club di Venegono Superiore si chiude così un importante capitolo, segnato dalla leadership e dalla professionalità di un giocatore che ha lasciato il segno.

