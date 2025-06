Città

SARONNO – Il centro sportivo Matteotti di via Sampietro continua a crescere e migliorarsi: è qui che il Fbc Saronno (Eccellenza) ha la sua “casa”, base operativa e punto di riferimento per l’intero settore giovanile biancoceleste. Ora è anche verdissimo, coi lavori di rifacimento dei campi, compreso quello proprio all’ingresso della struttura.

Negli ultimi anni la società del direttore generale Marco Proserpio ha investito in numerosi interventi per riqualificare l’impianto: dall’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, alla ritinteggiatura delle strutture, fino al rifacimento delle recinzioni. Un impegno portato avanti anche grazie alla collaborazione con il Comune.

“Ogni sacrificio fatto finora sta portando a qualcosa di grande… e questo è solo l’inizio” commentano i dirigenti del club.

