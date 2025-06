ilGro

CERIANO LAGHETTO – Partiranno in questi giorni i nuovi servizi di pattugliamento straordinario serale e notturno a cura della Polizia Locale di Ceriano Laghetto, finalizzati a contrastare i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, danneggiamenti, soste selvagge e altri comportamenti scorretti che provocano disagi ai residenti.

L’Amministrazione comunale ha predisposto uno stanziamento economico per coprire la retribuzione straordinaria degli operatori di Polizia Locale che saranno impegnati nei servizi in orario serale e notturno, oltre il consueto orario di lavoro settimanale. In particolare, secondo il progetto proposto dal comandante del servizio di polizia locale di Ceriano Laghetto e approvato dalla Giunta comunale, sono previsti servizi prevalentemente nei giorni di fine settimana, quando si intensificano i fenomeni di disturbo descritti.

Il progetto di pattuglie straordinarie sarà attivo fino al prossimo mese di settembre.

“Questo servizio di pattugliamento straordinario della nostra Polizia Locale intende rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza e tranquillità da parte dei residenti nelle serate estive” -spiega il sindaco Massimiliano Occa. “Comportamenti scorretti che creano disagio o danneggiano beni pubblici o privati saranno contrastati sia con l’utilizzo della videosorveglianza, recentemente potenziata, che attraverso interventi mirati di prevenzione ed eventualmente anche sanzionatori, nelle zone particolarmente sensibili, fuori dai locali pubblici, in occasioni di eventi e manifestazioni e nelle piazze di abituale ritrovo. Obiettivo del progetto è quello di garantire a tutti una serena convivenza, nel rispetto delle regole, anche durante il periodo estivo”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti