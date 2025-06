SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 25 giugno, spiccano il racconto di una grazia legata al beato Acutis e la tragedia a Busto Arsizio con l’uccisione di un commerciante. A Saronno si parla del futuro del Mils e dei progressi nel cantiere della nuova scuola Rodari,.

Una storia toccante arriva dal santuario di Saronno: la nascita della piccola Matilde Carola, avvenuta contro ogni previsione medica, è stata attribuita alla grazia chiesta al beato Carlo Acutis dai genitori durante una preghiera nel luogo sacro.

Procedono i lavori per la nuova scuola Rodari, con numeri e cronoprogramma ben definiti. Le immagini mostrano l’avanzamento del cantiere e le previsioni per l’inaugurazione entro l’anno scolastico. Nel dettaglio, il cantiere della scuola Rodari promette spazi moderni, luminosi e pensati per il benessere degli alunni, con soluzioni innovative anche per il microclima e la flessibilità d’uso.

Il Mils, museo della storia industriale di Saronno, chiuderà il 29 giugno per trasferire i suoi reperti in un magazzino. Il ritorno è previsto non prima del 2029, lasciando temporaneamente un vuoto nel panorama culturale locale.

Shock a Busto Arsizio per l’omicidio di Davide Gorla, commerciante noto in città, trovato senza vita nel suo negozio. La comunità è sconvolta, mentre proseguono le indagini.

Due distinti episodi di cronaca hanno segnato la giornata: a Saronno una donna è finita in ospedale dopo l’impatto dell’auto contro un ostacolo, mentre a Gerenzano un pedone è stato investito, riportando ferite.

