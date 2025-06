Città

SARONNO – Attesa, innovativa e apprezzata dagli addetti ai lavori e dai cittadini presenti. Così si può riassumere la presentazione della nuova giunta che si è tenuta stamattina, giovedì 26 giugno, a Saronno. La scelta di anticipare nomi e deleghe degli assessori nell’atrio del municipio, rivolgendosi a dipendenti e cittadini, è stata apprezzata da stakeholder e personale. Soddisfazione anche per la parola più usata durante la presentazione: collaborazione, seguita da trasparenza e apertura.

Si tratta di una giunta decisamente più giovane della precedente. Un quasi ricambio generazionale, portato avanti senza rinunciare all’esperienza politica e amministrativa. Il risultato è stato ottenuto senza sacrificare nuove risorse ed energie.

Tre i consiglieri che entreranno in giunta: due del Partito democratico, Mauro Lattuada e Lucy Sasso, e una di Tu@Saronno, Maria Cornelia Proserpio. A questi si aggiungono Maria Laura De Cristofaro (candidata Pd) e gli esterni Nicola Gilardoni, Mattia Cattaneo e Matteo Fabris.

Manuale Cencelli? Non proprio. Sebbene siano stati rispettati i pesi della coalizione di centrosinistra, con il Partito democratico a fare la parte del leone, la sensazione è che si sia data priorità a competenze ed esperienza, con alcune figure che fanno riferimento a più aree.

A far discutere in queste ore è anche la ripartizione delle deleghe, a partire dai due maxi assessorati: cultura e politiche formative da un lato, infrastrutture, verde e sport dall’altro. Una scelta dettata dalla necessità di sfruttare sinergie nella gestione degli uffici. Nuova anche la denominazione “coesione sociale e servizi alla persona” per ciò che prima rientrava nei servizi sociali. Torna invece la delega alla rigenerazione urbana. “Questo nome non è casuale – ha spiegato la sindaca Ilaria Pagani – vogliamo far rinascere luoghi oggi abbandonati o sottoutilizzati, a partire dalle aree dismesse.”

Focus sulla sostenibilità economica per il vicesindaco Mattia Cattaneo, già soprannominato “il Giorgetti di Saronno” per il suo intervento misurato e pragmatico sulla responsabilità economica. “La sostenibilità economica dell’ente è un tema cruciale – ha affermato – sappiamo bene che i cittadini si aspettano servizi pubblici di qualità, possibilmente pagando poco dove ci sono tariffe e meno ancora dove ci sono imposte. Dobbiamo trovare l’equilibrio giusto per garantire efficienza e accessibilità.”

Grande attesa per le novità che Lucy Sasso porterà nel nuovo assessorato giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio. “Abbiamo voluto unire queste deleghe – ha spiegato Pagani – perché crediamo che i giovani siano un volano per le attività in città. Vogliamo valorizzare le loro proposte e favorire una nuova impronta imprenditoriale anche attraverso l’innovazione.”

Spunta anche la delega alla transizione ecologica, affiancata a commercio e attività produttive. “Fermare la decrescita di Saronno è una priorità – ha spiegato la sindaca – e si dovrà collaborare con tutti i soggetti cittadini.”

Infine, le deleghe della sindaca Ilaria Pagani: ha deciso di mantenere per sé partecipazione, sicurezza e salute pubblica. “La sicurezza è una responsabilità del sindaco – ha affermato – ed è fatta sì di controllo del territorio, ma anche di presenza, ascolto e collaborazione con le forze dell’ordine.” Sulla partecipazione ha aggiunto: “Sarà un elemento trasversale a tutta l’amministrazione. Vogliamo coinvolgere le realtà cittadine in modo stabile e costruttivo.”

E anche qui, ancora una volta, torna la parola chiave: collaborazione. Malgrado il basso profilo tenuto e la semplicità dimostrata da squadra e singoli, la sfida è grande e ne sono tutti consapevoli. Dopo il passo falso dell’Amministrazione Airoldi, il centrosinistra di Saronno sa che non può più sbagliare: per vincere saranno importanti i risultati, ma anche il rapporto con la città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti