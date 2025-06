Città

SARONNO – “Dopo sette anni intensi, ricchi di impegno, idee e passione per la città, le strade tra Luca Amadio e Obiettivo Saronno si separano per differenti visioni politiche, in maniera condivisa, nel rispetto reciproco e con la certezza che, pur percorrendo strade diverse, entrambe le parti possano continuare a lavorare per il bene di Saronno.”

Con questa stringata nota, firmata da Obiettivo Saronno lista civica indipendente e Luca Amadio consigliere comunale eletto proprio nella lista viola, si rende pubblica la divisione tra le due parti. La decisione era nell’aria ormai da qualche settimana periodo in cui si sono tenuti una serie di confronti tra le parti. Ieri sera dopo un ultimo confronto è arrivata la nota congiunta dove si parla di una divisione delle strade realizzata con reciproco rispetto. Diverse vedute diventate evidenti dopo il primo turno quando tra Amadio e la lista sono emerse analisi diverse del voto e nei giorni successivi una diversa posizione per il ballottaggio.

La divisione arriva prima del primo consiglio comunale, in programma lunedì 30 giugno, dove Obiettivo Saronno ha portato nei banchi dell’opposizione la candidata sindaco Novella Ciceroni e proprio il consigliere Luca Amadio.

