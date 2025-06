Cronaca

BUSTO ARSIZIO – CASTELLANZA Ha ammesso di essere stato nel negozio di Davide Gorla il giorno dell’omicidio, ma ha negato ogni coinvolgimento nel delitto. E’ un 50enne residente a Castellanza l’uomo fermato nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno con l’accusa di aver ucciso il noto commerciante bustocco all’interno della sua cartoleria in via Milano.

Cittadino italiano, era inquilino della vittima: da tempo viveva in un appartamento di proprietà di Gorla. Il pomeriggio dell’omicidio, numerosi testimoni hanno visto un uomo di mezza età, brizzolato, fuggire dal negozio. Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso proprio l’uomo mentre, a circa 100 metri dalla scena del crimine, si cambiava la maglietta, probabilmente sporca di sangue.

A incastrarlo anche il tracciamento dei suoi spostamenti subito dopo l’aggressione. È stato rintracciato nella sua abitazione, in stato apparentemente tranquillo e con abiti puliti. I carabinieri hanno recuperato anche la sua auto, da cui sono stati prelevati reperti per ulteriori esami. Secondo le indagini, si sarebbe disfatto anche di una giubba prima di rientrare a casa.

L’arma del delitto, un coltello, non è ancora stata ritrovata. Non è escluso che possa essere stata portata via dall’assassino o che fosse già presente nel negozio. Al momento, il movente più accreditato dagli inquirenti è di natura economica: le tensioni tra affittuario e proprietario potrebbero aver avuto un ruolo nella tragedia, ma gli investigatori non escludono altre piste.

Durante l’interrogatorio, come riportato da Rainews, ha confermato di essere stato da Gorla nel pomeriggio del 25 giugno, ma ha negato qualsiasi responsabilità per la morte del 64enne. Il fermo è scattato dopo una rapida indagine condotta dai carabinieri, supportata da riscontri video e testimonianze dirette.

