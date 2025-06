Cronaca

BUSTO ARSIZIO – È stato fermato nella notte l’uomo accusato dell’omicidio di Davide Gorla, il 64enne commerciante accoltellato nel suo negozio “Linea Continua”, in via Milano, nel cuore del centro cittadino. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, intorno alle 18, sotto gli occhi di una città ancora affollata.

Gorla, volto noto della comunità per la sua attività, è stato colpito a morte all’interno del suo negozio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima di arrivare in ospedale. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti, le sue ultime parole sarebbero state: “Cosa fai, ma sei pazzo?”.

Le indagini sono subito partite a ritmo serrato. Secondo quanto riportato da Rainews, gli inquirenti hanno escluso fin da subito l’ipotesi di una rapina: nulla è stato sottratto dal negozio. A questo si aggiungono testimonianze e indizi che portano a pensare a un rapporto personale tra la vittima e l’aggressore. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso un uomo di mezza età, brizzolato, con la barba e l’aspetto trasandato entrare e poi uscire dal negozio. Dopo il delitto, il presunto killer è stato visto cambiare maglietta, probabilmente per nascondere le tracce di sangue, e infilare quella sporca in un sacchetto blu dove potrebbe aver nascosto anche l’arma del delitto. Una cameriera lo ha notato mentre si allontanava velocemente con lo sguardo basso e il sacchetto in mano.

Il cerchio si è stretto in poche ore, grazie non solo ai filmati ma anche alle testimonianze raccolte e agli accertamenti tecnici, tra cui quelli sull’arma del delitto. Gli investigatori stanno ora verificando se l’arma e la maglietta siano state portate dall’uomo oppure trovate sul posto. Resta da chiarire anche il motivo dell’aggressione.

Il sospetto si trova attualmente in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Flavia Salvatore, che sta lavorando per ricostruire in modo completo quanto accaduto e chiarire il movente. In attesa delle risposte, la città è ancora scossa per un episodio tanto violento quanto inspiegabile.

Sul luogo del delitto, subito dopo il fatto, sono arrivati anche il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e l’assessore alla sicurezza Matteo Sabba, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione alla famiglia e alla comunità locale.

(per la foto si ringrazia www.ilBustese.it)

