SARONNO – Tre giornate interamente dedicate alla cultura e ai sapori del sud: da venerdì 27 a domenica 29 giugno via Amendola ospiterà “La Puglia che ti piglia | 100% Puglia”, evento a ingresso libero che porterà nel cuore della città il calore, la musica e le specialità enogastronomiche pugliesi.

L’atmosfera sarà quella delle feste di paese, con una proposta pensata per coinvolgere tutte le età. I protagonisti saranno gli street chef, che prepareranno piatti dolci e salati ispirati alla tradizione pugliese, da gustare sul posto grazie alla presenza di un’area tavoli attrezzata. A rendere ancora più completa l’esperienza, ci sarà una selezione di birre artigianali pugliesi e banchi dove acquistare prodotti tipici da portare a casa, come conserve, formaggi, salumi e dolci regionali.

Il programma musicale prevede due serate all’insegna della pizzica, con esibizioni di danza e musica popolare curate dal Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da, in scena venerdì e sabato alle 21.30. La giornata di domenica sarà invece dedicata alla partecipazione attiva del pubblico, con un laboratorio di pizzica previsto alle 18 a cura del gruppo i Briganti, per imparare i passi base della celebre danza salentina.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno, dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano e dell’Associazione Pugliese di Roma APS. L’apertura degli stand è fissata per le 18 di venerdì, mentre sabato e domenica sarà possibile partecipare già dalla tarda mattinata: sabato dalle 11 alle 24 e domenica fino alle 22.30.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure contattare telefonicamente Matteo al numero 392 8582486.

