ROVELLO PORRO – È stato presentato ufficialmente al centro civico il nuovo assetto dell’associazione “R-Estate Positivi“, che ora assume la forma giuridica di Pro Loco di Rovello Porro – R-Estate Positivi Asp. Una realtà nata nell’agosto del 2020 per ravvivare la vita del paese nel difficile periodo post-Covid, e che negli anni ha saputo crescere, coinvolgere sempre più cittadini e diventare un punto di riferimento per l’intera comunità.

Durante la serata di presentazione, il presidente Fabio Gallerani ha ripercorso la storia dell’associazione: dagli esordi con i festival musicali all’aperto, al successo della proiezione degli Europei di calcio 2021 con maxi schermo e cucina all’oratorio, fino alla creazione della Otüberfest, ispirata alla famosa BierFest di Misinto. Eventi che hanno saputo coinvolgere non solo giovani, ma anche famiglie, bambini e anziani, in un clima di festa e condivisione. Negli anni, la proposta dell’associazione si è arricchita con iniziative culturali come “La Cena in Scena” in collaborazione con il Teatro San Giuseppe, “Rovello Medievale” e la domenica per famiglie Otüberfamily, che include anche una sfilata storica aperta alla partecipazione dei cittadini. In quest’ottica, l’associazione rinnova l’invito a gruppi, associazioni e singoli interessati a prendere parte attiva alla manifestazione, contattandola tramite i suoi canali ufficiali.

Nel corso della serata, il professor Franco Premoli ha annunciato due importanti eventi culturali in programma: il centenario della ricostruzione del Santuario della Beata Vergine del Carmelo, che avrà il suo culmine tra il 13 e il 21 luglio, e l’adesione all’iniziativa “Ville aperte in Brianza”, che permetterà di visitare il Santuario e la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo nei weekend del 20-21 settembre e del 4-5 ottobre.

Uno degli aspetti centrali dell’identità di R-Estate Positivi è il volontariato. Rappresentanti storici come Manuela Premoli e Carlo Bernasconi hanno sottolineato come donare il proprio tempo non significhi solo impegno gratuito, ma anche divertimento, socialità e desiderio di fare del bene. Un messaggio confermato da Davide Premoli, segretario e tesoriere della Pro Loco, che ha illustrato l’impegno solidale dell’associazione: dal 2021 a oggi sono stati devoluti in beneficenza circa 90.000 euro a favore di realtà locali e internazionali.

In occasione della serata è stata annunciata la prossima edizione della Otüberfest, la quinta, in programma dal 26 al 28 settembre e dal 2 al 4 ottobre 2025. I proventi saranno destinati alla protezione civile di Rovello Porro, a cui è stato simbolicamente consegnato un assegno “figurativo” da 25.000 euro per l’acquisto di un furgone operativo.

Il nuovo corso come Pro Loco è stato pensato per dare maggiore struttura e continuità all’impegno dell’associazione. Composta da 18 soci, di cui 7 nel consiglio direttivo, la Pro Loco di Rovello Porro aderisce all’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) e si propone come strumento attivo per promuovere eventi aggregativi, culturali e sociali, in sinergia con le realtà del territorio e le amministrazioni locali.

