GERENZANO – “Con riferimento alla sottrazione della linea elettrica che alimenta i punti luce di via Inglesina e via Fratelli Ghirimoldi – fatto che ha causato l’interruzione dell’illuminazione pubblica nella zona – si informa la cittadinanza che i cavi necessari al ripristino dell’impianto sono già stati ordinati”. Così una nota dell’Amministrazione civica gerenzanese.

“Il furto è avvenuto nei primi giorni di gennaio 2025. Tuttavia, è stato possibile procedere con la copertura economica dell’intervento solo dopo la disponibilità dell’avanzo di amministrazione, approvato in occasione del Consiglio Comunale dell’8 maggio. Successivamente, si è provveduto a espletare la gara per l’affidamento dei lavori. Nel frattempo, l’Amministrazione è in costante contatto con Enel e con gli operatori tecnici, al fine di accelerare il più possibile i tempi di intervento e garantire il ripristino dell’illuminazione pubblica in tempi brevi. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la comprensione” concludono dal Comune.