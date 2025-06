SARONNO – L’incendio del “faro” (o come si diceva prima del pallone), il profumo dell’incenso nella Prepositura e la partecipazione della comunità: sono questi gli elementi che renderanno speciale la festa patronale di Saronno in onore dei santi Pietro e Paolo, in programma nel fine settimana con un ricco calendario liturgico e simbolico. La ricorrenza, molto sentita in città, rappresenta un momento di unione e spiritualità per i fedeli e per tutta la comunità saronnese.

I festeggiamenti inizieranno sabato 28 giugno alle 18 con la messa vigiliare celebrata da Sua Eminenza il cardinale Filipe Neri, arcivescovo metropolita di Goa e Damao. Una presenza significativa e prestigiosa che impreziosisce l’inizio della solennità. La celebrazione sarà anche l’occasione per rinnovare una tradizione molto cara ai saronnesi: il rito del faro, ovvero l’accensione del “pallone di ovatta” che, salendo verso il soffitto della chiesa illuminato dal fuoco, simboleggia la preghiera che sale a Dio. Un momento suggestivo e carico di significato, che affonda le sue radici nella devozione popolare cittadina.

Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 29 giugno alle 10.30, con la messa solenne presso la Prepositura, che inaugura anche l’orario estivo delle liturgie domenicali. A presiedere la funzione sarà il prevosto don Giuseppe Marinoni, che proprio in questa occasione festeggerà il quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Al suo fianco, monsignor Angelo Centemeri, che celebrerà invece i suoi settanta anni di sacerdozio: due traguardi importanti che saranno ricordati durante la celebrazione con affetto e gratitudine da parte della comunità parrocchiale.

Anche durante la messa di sabato verrà proposto il rito del faro, segno distintivo della festa patronale saronnese. Domenica al termine della celebrazione, tutti i presenti sono invitati a condividere un momento di festa conviviale: verrà infatti offerto un rinfresco presso l’oratorio femminile Giovanna d’Arco, a pochi passi dalla Prepositura.

Questa festa non sarà solo un’occasione di raccoglimento religioso, ma anche un’opportunità per riscoprire il valore della comunità e della fede condivisa.

