SARONNO – Sarà Emmanuel Exitu, scrittore e autore del libro “Di cosa è fatta la speranza“, a concludere il ciclo “Testimoni di Speranza” con un appuntamento particolarmente significativo.

Sabato 28 giugno alle 9.30, a Casa di Marta (via Petrarca, 1), l’autore guiderà i partecipanti in una riflessione intensa e poetica sul senso profondo della speranza. Attraverso le storie e le esperienze raccolte nel suo libro, Exitu inviterà il pubblico a riconoscere la speranza non come consolazione astratta, ma come una presenza reale, tangibile, quasi impalpabile ma tenacemente viva. “È quella cosa piumata / che si viene a posare sull’anima”, scrive. Ed è proprio da lì, da quella delicata ma ostinata presenza che l’autore partirà per condurre un dialogo interiore e collettivo, capace di toccare le corde più profonde dell’umano.

L’incontro sarà un momento di raccoglimento, ascolto e visione: un invito a rimanere aperti alla bellezza nascosta della speranza, anche nei luoghi della fragilità e della fatica, fino all’ultimo respiro.

A chiudere ufficialmente il percorso, dal 30 giugno al 3 luglio, sarà l’installazione fotografica “We, Home“, realizzata per i cinquant’anni del Cisf (Centro internazionale studi famiglia). La mostra, in collaborazione con Famiglia Cristiana e il gruppo editoriale San Paolo, esplorerà il valore della famiglia come luogo primario di speranza, nodo fondamentale della rete sociale.

Con questa ultima tappa, Casa di Marta e le realtà promotrici rinnovano l’impegno a promuovere un’umanità condivisa, in cui la speranza diventa strumento di relazione, cura e rinascita.

(foto d’archivio)

