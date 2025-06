Città

SARONNO – Fascia tricolore, un grande sorriso e un pizzico di emozione: così la sindaca Ilaria Pagani ha presentato ufficialmente la sua giunta nell’atrio del municipio oggi giovedì 26 giugno.

Un momento partecipato e caloroso, tra applausi e strette di mano, che ha unito volti noti e nuove figure in un clima sospeso tra il primo giorno di scuola e le grandi occasioni. Presenti molti cittadini, dipendenti comunali e i segretari e attivisti della coalizione di centrosinistra – Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere – oltre a Luca Davide di Obiettivo Saronno.

“La giunta ci accompagnerà nel governo della nostra città – ha esordito Pagani – ci è sembrato corretto presentarla prima di tutto ai dipendenti che lavoreranno con noi e poi ovviamente ai cittadini che hanno voluto essere presenti”. La sindaca ha sottolineato che le scelte sono state fatte “prima di tutto in base alle competenze, ma anche con una visione condivisa per il bene comune, quella stessa visione che abbiamo costruito insieme durante la stesura del programma elettorale”.

La nuova squadra di governo

Mattia Cattaneo , 52 anni, contabile e amministratore, è il vicesindaco con deleghe a sostenibilità economica, partecipazioni e valorizzazione del patrimonio . “È emozionante, come il primo giorno di scuola. Metterò la mia esperienza al servizio della città”, ha detto al momento della presentazione l’ex consigliere comunale

Maria Laura De Cristofaro , 57 anni, avvocata e vicepresidente di un’associazione di volontariato, seguirà commercio, attività produttive e transizione ecologica , oltre a condividere con la sindaca la delega agli affari generali . “Buon lavoro a tutti, ci conosceremo lavorando insieme” ha commentato la candidata del Pd.

Matteo Fabris , 36 anni, psicologo dell’età evolutiva e ricercatore universitario, è il nuovo assessore alla coesione sociale e tutela della persona . “Essere qui, nella città in cui sono nato e cresciuto, è una grande emozione. Saremo una squadra pronta ad affrontare le sfide”.

Nicola Gilardoni , 62 anni, con una lunga esperienza nella direzione amministrativa sanitaria, guiderà l’assessorato alla rigenerazione urbana . “Questo nome non è casuale – ha spiegato la sindaca – vogliamo far rinascere luoghi oggi abbandonati o sottoutilizzati, a partire dalle aree dismesse”.

Mauro Lattuada, 59 anni, libero professionista storico volto del Pd di Saronno, avrà le deleghe a infrastrutture pubbliche, verde e sport, settori che “devono lavorare in sinergia per garantire interventi efficaci”.

Assenti per motivi di lavoro ma già ufficializzati:

Lucy Sasso , la più votata del Pd, consulente in digitalizzazione della pubblica amministrazione, sarà assessora a giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio . “Abbiamo voluto unire queste deleghe – ha spiegato Pagani – perché crediamo che i giovani siano un volano per le attività in città. Vogliamo valorizzare le loro proposte e favorire una nuova impronta imprenditoriale anche attraverso l’innovazione”

Maria Cornelia Proserpio, con esperienze nel settore assicurativo e nell’imprenditoria teatrale, avrà la delega a cultura e politiche educative. “Sono due ambiti che devono camminare insieme – ha sottolineato la sindaca – per creare vere comunità educanti e favorire la crescita delle persone”.

Le deleghe della sindaca

Ilaria Pagani ha deciso di mantenere in capo a sé partecipazione, sicurezza e salute pubblica. “La sicurezza è una responsabilità del sindaco – ha affermato – ed è fatta sì di controllo del territorio, ma anche di presenza, ascolto e collaborazione con le forze dell’ordine. Già il secondo giorno di mandato ero dal prefetto per firmare un nuovo accordo e ho chiesto un intervento della Polfer: sembra che qualcosa si stia muovendo”. La partecipazione, ha aggiunto, “sarà un elemento trasversale a tutta l’amministrazione. Vogliamo coinvolgere le realtà cittadine in modo stabile e costruttivo”.

Pagani ha infine annunciato che sono in fase di definizione alcune deleghe ai consiglieri comunali, che verranno ufficializzate nei prossimi giorni. L’appuntamento per conoscere in modo più approfondito tutti i componenti della nuova amministrazione è per lunedì sera, durante il primo consiglio comunale.

