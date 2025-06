Città

SARONNO – Domenica 29 giugno, in occasione della festa patronale, la centralissima piazza Libertà si animerà con le note del corpo musicale cittadino e del coro della banda, protagonisti di un concerto aperto alla cittadinanza a partire dalle 16.

L’evento si inserisce anche tra le celebrazioni ufficiali del settantesimo anniversario di Anbima, associazione nazionale bande italiane musicali autonome, offrendo un pomeriggio di musica e partecipazione collettiva.

A dirigere le due formazioni saranno Demetra Fogazza e Francesco Cartanese, due nomi noti e apprezzati nell’ambito bandistico locale, che guideranno i musicisti e i coristi in un programma pensato per accompagnare il pubblico attraverso un repertorio coinvolgente.

Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Saronno, di Anbima Aps e con la collaborazione di Pro Loco.

(foto archivio)

