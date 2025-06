Città

SARONNO – Sarà un momento pubblico e partecipato quello scelto da Ilaria Pagani per presentare la nuova giunta comunale. L’appuntamento è oggi, giovedì 26 giugno, alle 9.15 nell’atrio del municipio: un incontro aperto ai cittadini e ai dipendenti comunali che segnerà ufficialmente l’inizio del nuovo corso amministrativo.

L’evento sarà seguito in diretta da ilSaronno con aggiornamenti in tempo reale, play by play della mattinata.

Dopo la vittoria al ballottaggio con 8.418 voti (52,61%) contro i 7.583 di Rienzo Azzi, la sindaca Pagani, prima donna nella storia della città a ricoprire questo incarico, ha lavorato per quindici giorni a definire la squadra di governo.

Dopo la presentazione nell’atrio, la mattinata continuerà con una conferenza stampa nella sala giunta, riservata ai giornalisti, in cui verranno illustrate deleghe, obiettivi e priorità.

Il primo consiglio comunale è fissato per lunedì 30 giugno: in quell’occasione la sindaca presterà giuramento e la giunta sarà ufficialmente operativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09