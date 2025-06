Softball

CARONNO PERTUSELLA – Due amichevoli di grande prestigio si sono disputate nei giorni scorsi sul diamante di Bariola, dove una selezione mista composta da atlete di Rheavendors Caronno e Bollate ha affrontato la Nazionale di Taipei, una delle formazioni più forti al mondo nel panorama del softball femminile.

Le due partite, della durata di 90 minuti ciascuna, si sono concluse con il medesimo risultato: 10-0 per la squadra asiatica, attualmente tra le prime posizioni del ranking mondiale. Una doppia sfida che, al di là del punteggio, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per le atlete italiane, che hanno avuto modo di misurarsi contro un avversario di altissimo livello tecnico e atletico.

Per Taipei, in preparazione ai prossimi impegni internazionali, si è trattato di un utile test agonistico nell’ambito della loro tournée italiana, a pochi giorni dall’inizio del Campionato del Mondo Under 15 che si disputerà tra Caronno Pertusella e Legnano.

L’incontro ha attirato l’attenzione degli appassionati locali e confermato ancora una volta il ruolo centrale del campo di Bariola come teatro di eventi di livello internazionale.

26062025