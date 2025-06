Città

SARONNO – Sono stati oltre 200 i partecipanti alla festa per l’Italia Softball Under 15 in occasione del “Jersey party”, l’evento di consegna delle maglie per il mondiale, in programma a Caronno Pertusella e Legnano dal 27 giugno al 5 luglio.

A partecipare alla festa anche l’attrice e presentatrice saronnese Anna Galoppo, che ha partecipato all’organizzazione dell’evento insieme alla federazione.

“Essendo un evento U 15 ho voluto preparare e portare una rappresentanza di ragazzini, reduci dal successo del “Bascapé’s got talent” in collaborazione con la scuola Albero musicale: due giovani presentatori che in alcuni momenti hanno affiancato me e Matteo Gandini, due cantanti e dieci ballerini che si sono esibiti durante la serata, coinvolgendo le nostre giovani atlete. I cantanti hanno cantato l’inno e lo ricanteranno anche sul campo il 27 alle 19 prima dell’esordio della nazionale italiana. Un grande successo: con la nostra energia ed entusiasmo abbiamo accolte e festeggiato e fatto ballare tutte azzurre. Sono felice di aver dato la possibilità ai ragazzi di esibirsi in un evento così importante davanti a 300 persone tra istituzioni, coach, atleti, genitori”, così commenta l’attrice.

Le atlete della nazionale under 15 sono entrate in sala sulle note dell’inno di Mameli, accolse dagli applausi dei presenti.

el corso dell’evento, che ha avuto nella consegna delle divise griffate Macron – sponsor tecnico dell’Italia – alle giocatrici e allo staff tecnico il momento clou della serata – sono intervenuti sul palco diversi ospiti. Tra questi il presidente della Fibs Marco Mazzieri, Diego Dominguez (ex bandiera del rugby italiano), Melany Sheldon (interbase di Italia Softball Elite), Paola Sarassi (in rappresentanza del CNT), Dario Guido Fior (in rappresentanza del CNA), Mario Fedele (in rappresentanza del CNC), Alfonso Turconi (in rappresentanza dei groundkeeper).

