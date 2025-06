Eventi

SARONNO – Una serata all’insegna della solidarietà, del buon cibo e soprattutto dell’amore per gli animali: è questo lo spirito con cui la sede di Saronno di Enpa Varese Valle Olona invita cittadini, volontari e simpatizzanti a partecipare alla cena di beneficenza organizzata per venerdì 4 luglio alle 20, a Sandalmazi, in via De Gasperi 35 (Cogliate).

L’evento, aperto a tutti e pensato per raccogliere fondi a sostegno delle attività in favore degli animali bisognosi, sarà l’occasione per condividere un momento conviviale tra chi ha a cuore il benessere dei nostri amici a quattro zampe. L’intero ricavato sarà infatti destinato alla cura, al recupero e al mantenimento di cani e gatti assistiti dall’associazione.

Il menù, gustoso e variegato, sarà proposto a offerta libera a partire da 30 euro e include: pinzimonio di verdure e nachos, sciatt con riduzione alla birra, bruschette con pomodorini e rucola, verdure in pastella, pizza margherita, farfalle al pesto di rucola e pomodorini, il tutto accompagnato da una consumazione e caffè inclusi. Un’occasione per coniugare gusto e generosità, in una cornice accogliente e solidale.

La prenotazione è obbligatoria entro il 1 luglio, e per assicurarsi un posto è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo [email protected] oppure tramite whatsapp al numero 338 7321141.

(foto d’archivio)

