VEDANO OLONA – Tre serate di festa, cibo e sport animeranno il centro di Vedano Olona da venerdì 27 a domenica 29 giugno, grazie all’iniziativa promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento di numerose realtà locali. La manifestazione si svolgerà in piazza San Rocco, ed è aperta a tutte le età, con ingresso libero.

Venerdì 27 giugno

Dalle 19.00 : apertura degli stand beverage curati dalla Pro Loco e del Truck Street Food , con una vasta offerta gastronomica: panini con salamella, patatine fritte, hamburger, casonsei, pinsa romana, cucina messicana, arrosticini, carne alla griglia, tigella, gnocco fritto, hot dog e molto altro.

Alle 21.00: concerto dal vivo con il gruppo Magic Sound, per una serata musicale all’aperto.

Sabato 28 giugno

Dalle 19.00 : conferma dello stesso ricco menù street food e beverage della sera precedente.

Alle 20.30: appuntamento con la “Serata Anni ’80”, tra musica, costumi a tema e balli revival che faranno rivivere l’atmosfera del decennio.

Domenica 29 giugno

Alle 10.00 : via al 3° Torneo 3vs3 “MaGia del Basket” , con esibizioni minibasket, organizzato in collaborazione con CEVES .

Alle 12.00 : nuova apertura dello stand gastronomico, con tutte le proposte già apprezzate nelle serate precedenti.

Alle 20.00: finali e premiazioni del torneo di basket, a chiusura dell’intero weekend.

Tre giornate da non perdere per vivere Vedano Olona all’insegna della convivialità, dello sport e della buona cucina. Per informazioni: [email protected] o segui la pagina Facebook Pro Loco Vedano Olona.

