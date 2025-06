Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Attac Saronno circa la decisione Nato di portare al 5% le spese militari.

L’accordo sottoscritto dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni al vertice Nato dell’Aia comporta per tutti gli alleati l’impegno a raggiungere entro il 2035 un duplice impegno finanziario.

Da una parte il 3,5% del Pil – obiettivo ricalcato sull’attuale livello di spesa militare degli Stati Uniti – in spese militari tradizionali, vale a dire investimenti in armi, mezzi, munizione, costi operativi, stipendi e pensioni del personale delle forze armate, spese per le missioni internazionali incluso il sostegno all’Ucraina.

Dall’altra – per raggiungere il simbolico 5% richiesto dal presidente degli Stati Uniti – un aggiuntivo 1,5% del Pil in spese per la sicurezza nazionale in senso lato, il che significa costi per cybersicurezza, resilienza delle infrastrutture critiche (centrali elettriche e reti di telecomunicazione terrestri e satellitari), efficientamento delle infrastrutture strategiche di mobilità militare (ferrovie, strade, ponti, porti e aeroporti), difesa delle frontiere, mezzi e personale delle forze di polizia militare, presidi medici contro attacchi nucleari, chimici e batteriologici e altri capitoli di spesa a discrezione delle singole nazioni. Il 1,5% comprende anche spese per “promuovere l’innovazione e rafforzare la nostra base industriale della difesa”: una dicitura che potrebbe ricomprendere un canale aggiuntivo di finanziamento al riarmo.

Al netto di ciò, risulta evidente che l’obiettivo dell’1,5% in sicurezza sarà agevolmente conseguibile solo conteggiando sotto questa voce molte spese già sostenute o programmate, per di più con la possibilità di attingere ai fondi del Pnrr che già prevede capitoli di spesa in questi settori: dalla cybersicurezza alle telecomunicazioni, dalle reti energetiche alle infrastrutture strategiche e di mobilità militare.

La vera sfida, dal punto di vista finanziario, riguarda dunque il raggiungimento dell’obiettivo del 3,5% in spese militari “pure” per le quali andranno reperite risorse nuove nel bilancio dello Stato. Il 2% del Pil annunciato dal governo come obiettivo già conseguito considerando anche spese correnti in sicurezza è la base di partenza “generale” da cui partire per raggiungere l’obiettivo del 5%. Per le spese militari tradizionali invece il punto di partenza è l’1,57% del Pil. Ci vorranno due punti di Pil in più per arrivare al 3,5%.

In valore assoluto significa che l’Italia, per portare in dieci anni la spesa militare annua dagli attuali 35 miliardi agli oltre 100 miliardi, cioè per triplicarla, dovrà reperire ogni anno in manovra nuove risorse finanziarie nell’ordine dei 6-7 miliardi, ogni anno per dieci anni. Questo si traduce in un impegno cumulativo decennale di spesa di quasi 700 miliardi di euro, circa 220 miliardi in più rispetto a quello che si spenderebbe in dieci anni se invece del 3,5% si puntasse a raggiungere il 2% in spese militari.

La flessibilità concessa ai singoli alleati Nato sul percorso finanziario per arrivare all’obiettivo finale lascia al governo la possibilità di rinviare il grosso degli aumenti di spesa, ma non cambia la sostanza di un impegno finanziario cumulativo decennale che supererà comunque i 600 miliardi, 140 in più dello “scenario 2%”.