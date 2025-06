Città

SARONNO – Un albume, un vaso e un pizzico di magia: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno torna la tradizione della Barca di San Pietro, il rito contadino più poetico dell’estate. Ecco cosa serve per partecipare… senza sbagliare vela!

Un’esperienza semplice ma affascinante

Basta poco per dare vita alla barca: l’albume, lasciato in un contenitore con acqua all’aperto durante la notte, disegna al mattino vele leggere e trasparenti. Secondo la leggenda, è san Pietro in persona a soffiare e dare forma al veliero. E se la barca “naviga bene”? Si prevede un’estate fortunata!

Cosa serve

Un vaso di vetro (barattolo, bottiglia, fiasco: l’importante è che sia trasparente)

Un albume d’uovo (solo il bianco!)

Acqua fresca

Un giardino, davanzale o prato assolato

Un po’ di pazienza… e voglia di alzarsi presto

Come si fa

La sera del 28 giugno si riempie il vaso con l’acqua, si aggiunge delicatamente l’albume (senza mescolare) e si posiziona tutto all’esterno, su una superficie stabile. Nella notte – così vuole la tradizione – san Pietro soffierà e al mattino del 29 giugno la “vela” prenderà forma. Ma attenzione: va osservata prima di mezzogiorno, perché poi si scioglie come rugiada al sole.

Cosa si diceva una volta

I nostri nonni usavano questa tradizione anche per “leggere il futuro”: se la barca si apre bene e mostra vele alte, arriverà una stagione generosa; se resta chiusa o senza forme, meglio portare l’ombrello. Una meteorologia d’altri tempi, ma sempre affascinante.

Qualche consiglio utile

Usate un contenitore pulito, meglio se con la base larga

Scegliete un angolo ben esposto al sole durante il giorno (serve calore per l’effetto)

Occhio ai gatti curiosi: meglio mettere la barca in alto

E se siete indecisi tra balcone e prato… provate in entrambi e fate il confronto!

Preparare la Barca di San Pietro è un piccolo gesto poetico, un modo per riscoprire le nostre radici e condividere un momento speciale con i più piccoli, con amici o semplicemente con sé stessi. E se vi riesce una barca perfetta… mandateci la foto!