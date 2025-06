Calcio

SARONNO – “Dopo sei stagioni insieme, salutiamo Davide Rudi. Un addio che non nasce da una scelta tecnica, ma da esigenze lavorative che non gli permettono più di allenarsi al pomeriggio”: così una nota del Fbc Saronno (Eccellenza) in vista della prossima annata agonistica.

“Lo ringraziamo di cuore per tutto quello che ha dato, dentro e fuori dal campo. In questi anni ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, passione e professionalità. In bocca al lupo Davide, questa sarà sempre casa tua”. concludono dal Fbc. Nella prossima annata Rudi giocherà nel Cantù.

Nell’ultima stagione il Fbc Saronno si è piazzato al settimo posto al termine della regular season.

Il Fbc Saronno ha anche già ufficializzato alcuni arrivi per il prossimo campionat o, come quello dell’argentino Moretti.

(foto Andrea Elli: il giocatore ex biancoceleste, Davide Rudi, un veterano de Fbc Saronno)

27062025