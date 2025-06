iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una domenica all’insegna della musica d’autore e della bellezza del centro storico. Domenica 29 giugno a partire dalle 18, il cuore di Castiglione Olona ospiterà la prima edizione di Cantautori nel Borgo, evento musicale diffuso organizzato dall’associazione Arte Diem in collaborazione con Movimento Cantautori e con il patrocinio del Comune.

Si tratta del primo “concerto diffuso” mai realizzato in provincia di Varese: una formula originale che vedrà esibirsi dal vivo cinque formazioni cantautorali – tra solisti, duetti e trii – in diversi punti del centro storico. Il pubblico potrà passeggiare per le vie e le piazze del borgo, ascoltando i repertori originali dei musicisti, tutti provenienti dal territorio lombardo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la scena cantautorale contemporanea e allo stesso tempo far riscoprire Castiglione Olona, spesso definito “Isola di Toscana in Lombardia” per il suo fascino architettonico e artistico. Il contesto del borgo offrirà un’atmosfera unica, in cui note e parole si intrecceranno con scorci storici e luoghi suggestivi.

A partire dalle 20 l’evento si concentrerà in Piazza Garibaldi, dove verrà allestito il palco principale per un gran finale collettivo. Durante tutta la serata, il pubblico potrà anche concedersi un aperitivo o una bibita passeggiando per il centro, grazie alla collaborazione del Caffè del Borgo.

Cantautori nel Borgo è a ingresso libero e aperto a tutti. Un’occasione per scoprire nuovi talenti, ascoltare buona musica e vivere il centro storico in un modo nuovo.

Per informazioni è possibile consultare i canali social delle associazioni coinvolte o rivolgersi direttamente all’associazione Arte Diem.

