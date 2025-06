Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una pedalata tra storia e natura, sulle orme dei Longobardi: è questa la proposta di Bc Groane Fiab per domenica 6 luglio, con una gita cicloturistica adatta a tutti e patrocinata dal Comune di Ceriano Laghetto. L’iniziativa prevede un itinerario che combina il piacere della bicicletta con la scoperta del sito archeologico di Castelseprio, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

La partenza è fissata alle 9.30 da piazza Diaz a Ceriano Laghetto, con ritrovo qualche minuto prima. Dopo un tratto in bicicletta, è prevista una pausa pranzo al sacco alle 13. La giornata proseguirà alle 15 con una visita guidata a Castelseprio, antico insediamento longobardo immerso nel verde del Parco del Ticino.

Alle 16.15 il gruppo ripartirà in bicicletta verso Tradate, da dove prenderà il treno alle 17.34 con arrivo a Saronno alle 17.47. Il rientro a Ceriano Laghetto è previsto per le 18.15.

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 29 giugno. Per informazioni dettagliate su costi e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.bcgroanefiab.it, scrivere a [email protected] o contattare il numero 348 7260917 anche via WhatsApp.

(foto archivio)

